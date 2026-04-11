Conta il risultato, più di ogni altra cosa. L’Esperia Cagliari passa sul campo di Caiazzo (50-52) e mette in cassaforte una vittoria preziosa nella corsa ai playoff di Serie B Interregionale.

Una partita non spettacolare, segnata da percentuali basse e da attacchi poco fluidi da entrambe le parti, ma proprio per questo significativa: i rossoblù hanno saputo restare dentro la gara nei momenti più complicati, trovando le giocate decisive nel finale con Locci, Morgillo e Giordano.

La squadra di coach Federico Manca ha provato a indirizzare la sfida già nel primo tempo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto. Caiazzo, però, non si è arresa e ha lentamente ricucito lo strappo, riuscendo anche a mettere la testa avanti nella terza frazione trascinata da Cefarelli.

Il finale si è deciso negli ultimi minuti: i padroni di casa sono arrivati fino al +6, ma l’Esperia ha reagito con lucidità, affidandosi all’esperienza per ribaltare l’inerzia e portare a casa i due punti.

Un successo che permette ai cagliaritani di difendere il sesto posto e presentarsi con fiducia agli ultimi due impegni (molto difficili) di regular season contro Carver e Stella Ebk.

Caiazzo-Esperia 50-52

Pepe in Grani Caiazzo: Lombardi ne, Mastroianni 2, Pendolino ne, Russo ne, Smorra 7, Caloia 4, Aldi 3, Iuliano ne, Campanile 4, Cefarelli 15, Pisapia 7, Johnson 8. Allenatore Petrazzuoli

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, Cabriolu 8, Giordano 6, Potì 10, Frattoni 1, Thiam 7, Picciau 2, Locci 5, Pili 3, Morgillo 10. Allenatore F. Manca

Parziali: 10-16; 20-22; 35-33

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