Nuovo weekend di campionato per le due rappresentanti sarde impegnate nella Serie B Interregionale. La Confelici Esperia Cagliari torna in trasferta con l’obiettivo di dare continuità ai segnali di crescita delle ultime settimane: sabato alle 20 i rossoblù faranno visita alla Promobk Marigliano, quarta forza del girone con 6 punti all’attivo.

La squadra di coach Federico Manca, ancora senza vittorie lontano dal PalaPirastu dopo i ko di Sant’Antonio Abate e Roma, punta a confermare i progressi mostrati in casa e a trovare maggiore costanza di rendimento. Il compito non sarà semplice contro un avversario che in avvio di stagione ha già battuto la Klass Sennori (84-78 al debutto) e che può contare su un buon attacco, con una media di 72,2 punti a partita. Tra i protagonisti da tenere d’occhio Francesco D’Offizi, terzo miglior realizzatore del campionato con 16,8 punti di media.

Domenica alle 15.15 toccherà invece alla Klass Sennori, ancora ferma a quota zero ma protagonista di buone prestazioni nonostante il bilancio negativo. La squadra di Gabriele Piras farà visita all’Angri Pallacanestro, formazione solida che ha raccolto due vittorie nelle prime tre gare disputate. Dopo l’esordio difficile contro Avellino, i campani si sono imposti su Viterbo e L’Aquila e proveranno a sfruttare il fattore campo. Sennori, dal canto suo, si aggrappa all’esperienza del pivot Jiri Hubalek per provare a rompere il ghiaccio e conquistare la prima gioia stagionale.

