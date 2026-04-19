A Casoria, in provincia di Napoli, Massimo Piludu ha conquistato il titolo di campione nazionale Csain di karate tradizionale. Un risultato che assume particolare rilievo considerando il suo ruolo: oltre a essere atleta e tecnico del Karate Club Kanazawa, Piludu è presidente regionale Csain Sardegna e consigliere nazionale dell’ente.

La manifestazione, organizzata dallo CSAIn, ha visto la partecipazione di 700 atleti provenienti da tutta Italia. Piludu si è distinto anche nel regolamento sportivo, chiudendo al secondo posto e centrando così un doppio podio nella stessa competizione.

Il successo conferma il suo profilo atipico nel panorama sportivo: dirigente impegnato nella promozione dello sport di base, ma ancora attivo in ambito agonistico. Tra le esperienze recenti, anche il ruolo di tedoforo in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

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