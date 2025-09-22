Itf Combined, il torresino Matteo Mura accede al tabellone principale del secondo torneo del Forte VillageOut nelle qualificazioni le due sarde in gara nel femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono iniziate le qualificazioni al secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Nel maschile oggi 13 italiani si sono presentati al turno decisivo e, tra i risultati, spicca il successo di Matteo Mura, che ha strappato il pass per il main draw imponendosi per 6-3, 6-0 su Alessandro Mondazzi, che ieri aveva superato 6-1, 6-0 Paolo Emilio Cossu Floris. Il torresino, che al primo turno aveva invece eliminato con un netto 6-0, 6-1 lo statunitense Justin Robertsm, adesso dovrà giocarsi il punto Atp con un altro qualificato, Federico Bove, che al primo turno aveva battuto 7-6, 4-6, 11-9 Mattias Pisanu. Si è fermato nel turno decisivo e non è riuscito a entrare nel main draw Niccolò Dessì, alfiere del Quattro Mori Tennis Team che è stato sconfitto 6-3, 6-0 da Sebastiano Cocola.
Nelle qualificazioni femminili, subito out le due tenniste sarde. Aurora Deidda del Milano 26 è stata battuta 6-2, 6-1 da Giulia Paternò, mentre Francesca Mostallino del Tc Cagliari ha perso 6-1, 6-1 contro Eleonora Alvisi.