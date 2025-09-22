Sono iniziate le qualificazioni al secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel maschile oggi 13 italiani si sono presentati al turno decisivo e, tra i risultati, spicca il successo di Matteo Mura, che ha strappato il pass per il main draw imponendosi per 6-3, 6-0 su Alessandro Mondazzi, che ieri aveva superato 6-1, 6-0 Paolo Emilio Cossu Floris. Il torresino, che al primo turno aveva invece eliminato con un netto 6-0, 6-1 lo statunitense Justin Robertsm, adesso dovrà giocarsi il punto Atp con un altro qualificato, Federico Bove, che al primo turno aveva battuto 7-6, 4-6, 11-9 Mattias Pisanu. Si è fermato nel turno decisivo e non è riuscito a entrare nel main draw Niccolò Dessì, alfiere del Quattro Mori Tennis Team che è stato sconfitto 6-3, 6-0 da Sebastiano Cocola.

Nelle qualificazioni femminili, subito out le due tenniste sarde. Aurora Deidda del Milano 26 è stata battuta 6-2, 6-1 da Giulia Paternò, mentre Francesca Mostallino del Tc Cagliari ha perso 6-1, 6-1 contro Eleonora Alvisi.

