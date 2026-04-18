Il francese Moise Kouame si è aggiudicato il singolare maschile del terzo Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il tennista transalpino, testa di serie numero tre, si è imposto 6-3, 4-6, 6-3, in due ore e mezza di gioco, su Juan Cruz Martin Manzano.

Finale amara anche nel doppio per Martin Manzano che, in coppia con Tommaso Compagnucci, si è ritirato sul 2-3 del primo set contro lo statunitense Zachary Fuchs e il britannico James Hopper.

Nel singolare femminile, a contendersi il titolo saranno la testa di serie numero 3, Samira De Stefano, e la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur.

L’italiana è approdata in finale dopo un avvincente doppio turno in cui prima ha avuto la meglio su Alessandra Mazzola (6-2, 6-7, 6-4 in 2h44'), poi si è imposta 6-1, 6-3 sulla lettone Beatrise Zeltina, reduce da tre ore di battaglia nei quarti con Enola Chiesa, sconfitta 6-7, 7-6, 6-2. Steur, invece, ha eliminato in semifinale la numero 6 del seeding, Giorgia Pedone (6-1, 6-2), che nei quarti aveva eliminato, col punteggio di 6-2, 6-4, la testa di serie numero 1, la croata Tara Wuerth.

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