Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, è sfumato il successo italiano nella finale del singolare femminile del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Ieri Lisa Pigato è stata fermata in due set dalla svedese Caijsa Wilda Hennemann, che si è imposta 7-5, 6-2 in una sfida più tirata di quanto dica il punteggio è durata 2 ore e 23’.

