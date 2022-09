Un debutto così Ismaele Deidda lo scorderà difficilmente. Il mezzofondista villacidrese, al suo esordio con la nazionale Juniores, ha colto un ottimo nono posto ieri in occasione della quarta edizione del ‘’Trofeo Opitergium’’ incontro internazionale Under 20 sui 10 chilometri su strada. Una manifestazione di prestigio, tra le principali del calendario, con la presenza di ben tredici nazioni. Per l’allievo di Andrea Cabboi non solo il raggiungimento della top ten: infatti, insieme agli altri azzurrini ha colto anche il secondo posto a squadre dietro i francesi, riuscendo a migliorare nettamente il suo personale con il tempo di 30’57’’. Quasi venti secondi meglio rispetto al precedente di 31’15’’ siglato ai Tricolori di categoria sulla distanza a Castelfranco Veneto.

Otto giri poco superiori ai 1200 metri, tracciato pianeggiante ma molto tecnico reso ancora più insidioso da un paio di curve a gomito e da una leggera salita sul finale che si fa sentire sulle gambe. Il ritmo è subito deciso, Deidda passa al primo mille in 2’57’’, al 3000 sotto i 9 minuti, a metà gara in 15’15’’ poi rallenta leggermente e va del suo passo rimanendo su una andatura costante, che gli consente di gestire bene le forze recuperando posizioni nei due giri finali. La gara è stata vinta dal francese Joad Martinho in 29’54’’.

“Sapevamo di poter correre sotto i 31 minuti, Ismaele è stato bravo a fare la sua gara dimostrando personalità alla prima esperienza con la maglia azzurra’’, il commento del tecnico Andrea Cabboi. “Adesso qualche giorno di riposo, poi cominceremo la preparazione per le qualificazioni agli Europei di cross’’.

