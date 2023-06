Il salto ostacoli celebra il suo re all'Ippopark di Golfo Aranci, dove Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda si aggiudica il Gran Premio Agris-Fise Sardegna.

Quasi una replica perfetta del podio dei campionati sardi, quello festeggiato nel fine settimana in Gallura, con Murruzzu che si impone in sella alla fidata Taissa Sarda nel Gran Premio Agris-Fise Sardegna a due manches C140 per cavalli di 7 anni e oltre.

Il binomio che due settimane fa si è laureato campione sardo ha fatto un altro doppio netto sul non semplice percorso disegnato da Paola Zoccheddu, laddove nessun altro è riuscito. Alle spalle dell'oristanese ha confermato di essere in gran forma il sassarese Luigi Angius, su Rarità, con un solo ostacolo abbattuto, nel barrage. Terzo posto, come ai campionati sardi, per Giovanni Onnis, ma su Venerella anziché su Tiberio.

Angius si è poi rifatto nella C130 mista per cavalli di 6 anni, vincendo con Brunella de Marchesana, davanti ad Alessandro Lutzu su Bluethief, con Antonio Murruzzu a occupare terzo e quarto posto in sella rispettivamente a Bo Bo e Bello.

Gli altri risultati. Nella C135 a tempo successo di Gabriele Visca su Courdney, nella C130 a fasi consecutive vittoria di Nicola Pilleri su Nagosay Van't Hey Meerken; infine, nella C135 a fasi consecutive stessa accoppiata del Gran Premio, con Murruzzu a prevalere su Angius per una manciata di centesimi.

