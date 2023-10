Sul ring del Palamura si imbracciano i guantoni per una sfida interregionale dilettantistica tra i migliori pugili delle squadre Lombardia e Sardegna. L’appuntamento è per domani a Porto Torres, a partire dalle 20 per una serata di sport organizzata dalla società Asd Turris “Battista Martellini”, una iniziativa giunta alla sua seconda edizione in memoria del brigadiere dei carabinieri e appassionato di b oxe, Gianni Falchi, stroncato da un infarto due anni fa.

Undici gli incontri sul ring del Palazzetto dello sport che vede in particolare nella categoria schoolboy il turritano Alessandro Salis della Boxing Se.Sa sfidare l’avversario della Lombardia, Datone Sonny Loris della Asd Boxe Island (48 kg); per la stessa categoria l’incontro tra Emanuele Conte del team Erittu e il lombardo Daniel Emanuele Rizzo (51kg) della Asd Gladiator.

Ancora: Ivan Accardo di Turris Martellini affronta Carlo Filippo Nicita di Center line, (Junior 46kg).

Inoltre: Vincenzo Conte sfida Samuele Shaba (Yuoth 58kg); Giuseppe Olivieri sul ring contro Davo Justin (Junior 57kg); Diego Muretti incontra Oleksandr Kuzmenko (Youth 70kg); Fabio Crobeddu sfida Sergio Pranteddu (Elite 56kg); Gabriele Decherchi contro Ergyn Cullhaj (Elite 57kg); Michael Cherbi vs Mollaj Xhesian (Elite57kg); Graziano Arras vs Simone Fragone (Elite67kg); Salvatore Marginesu vs Matteo Froson (Elite 92kg); Francesco Pinna contro Marco Giudici (Junior 57kg).

Fuori programma quattro incontri con alcuni pugili delle palestre locali e del territorio.

© Riproduzione riservata