La corsa verso le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia 2022 entra nel vivo. Dopo la prima fase Tpra (con tornei limitati a 4.nc e 4.4), si disputano fino a domenica 30 gennaio i tornei di Quarta categoria organizzati in ogni provincia italiana e aperti ai tennisti classificati fino a 4.1 in possesso di tessera agonistica 2022 e tesserati per un circolo della provincia nel quale si disputa il torneo di singolo e doppio maschile e femminile. Per la Sardegna, l'appuntamento è al Tennis Elmas (per la provincia di Cagliari), Tc Carbonia (per il Sud Sardegna), Ct Macomer (per Nuoro), Tc 70 Oristano e Accademia Tennis Sassari. Le prequali proseguiranno a livello regionale con i tabelloni di Terza Categoria e Open. Per la Sardegna, l'appuntamento è dal 14 al 27 febbraio sui campi del Tc Cagliari.

