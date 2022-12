Weekend ricco di appuntamenti nei campionati regionali di basket. In programma il penultimo fine settimana prima della pausa natalizia.

Serie D. Il big match è quello in programma a Sennori, con i padroni di casa della Innovyou che affronteranno un’altra delle favorite per la vittoria finale, la Visionottica Carbonia. Si ripete, dopo quasi sei mesi, il duello della semifinale playoff, che aveva visto i “miners” vincenti. Sennoresi che, in caso di vittoria potrebbero passare in testa alla classifica in solitudine, approfittando del turno di sosta del San Sperate. Il programma completo dell’11sima di andata: San Salvatore – Oristano Basket, domenica ore 20; Innovyou – Carbonia, domani ore 18.30; Astro – Dinamo Academy, domenica ore 18; Coral – Genneruxi, domani ore 19; Carloforte – La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 19; Santa Croce Olbia – Masters Sassari, domani ore 19; Dinamo 2000 – Assemini, domani ore 18. Riposa San Sperate.

Promozione. Parte oggi e si concluderà lunedì, con il derby di Nuoro, il lungo weekend nei due gironi sardi. Il quadro delle gare. Sud: Sinnai – Beta 60-69; Sinis – Terralba, oggi ore 21; Madas Siliqua – Basket Quartu, oggi ore 20.45; Serramanna – Spirito Sportivo, domenica ore 18; Poetto – Condor, domenica ore 20; Panda – Basket Iglesias, domani ore 18; Genneruxi – Jolly, domenica ore 18. Nord: Nulvi – 80&Co. Basket, domani ore 19; Ichnos Nuoro – Pallacanestro Nuoro, lunedì ore 20; CMB Porto Torres – Demones Ozieri (rinviata); Aurea Sassari – S. Orsola, domani ore 18. Riposa Arzachena.

B Femminile. Giro di boa nel massimo torneo cestistico regionale. Le partite: New Basket Ploaghe – Mercede Alghero, domenica ore 18; Astro – Su Planu, domani ore 17; Cus Cagliari – Virtus Cagliari, domenica ore 19.30; Antonianum – San Salvatore, domenica ore 17.30. Riposa Kiron Elmas.

C Femminile. Impegno casalingo per la capolista Basket 90 nella seconda giornata di ritorno. Il programma completo: Coral – Nulvi (rinviata); Basket Quartu – Pall. Nuoro, domani ore 17; Basket 90 – Condor Monserrato, domani ore 18.

