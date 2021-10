In attesa di poter tornare a giocare al Lixius, dove sono in corso lavori di adeguamento, il Lanusei riapre i cancelli dello stadio di Ilbono, il campo neutro scelto per le partite interne. Le partite finora si sono giocate a porte chiuse, ma da domenica, per la sfida di Serie D contro la Nuova Florida, l'accesso sarà permesso agli abbonati in possesso di green pass o di tampone negativo nelle 48 ore precedenti la gara.

Eccellenza. Nuorese-Ghilarza è l'anticipo di lusso della sesta giornata del campionato di Eccellenza. In campo domani, con fischio di inizio alle 16. I barbaricini sono in netta ripresa. Dopo una partenza col freno a mano tirato, hanno vinto le ultime due gare. Il Ghilarza è sicuramente avversario difficile e non regalerà nulla.

Promozione. Sono sei gli anticipi di domani del campionato di Promozione. Spicca la gara tra Villasimius e Atletico Cagliari del girone A. Le altre Sadali-Fonni (girone B) e Oschirese-Thiesi (C) e, alle 16.30, Paulese-Tonara (B) e Usinese-Porto Torres (C) e, alle 17, Buddusò-Macomerese (B). In Promozione, rinviata a data da destinarsi Villamassargia-Fermassenti in seguito all’ordinanza sindacale che istituisce la zona rossa a Villamassargia.

Prima categoria. In Prima categoria, si giocano domani, alle 16, Cus Cagliari-Villaperuccio, Capoterra-Vecchio Borgo Sant’Elia (A) e Atletico Lotzorai-Dorgalese (C), alle 17, Oristanese-Pozzomaggiore (D) e Trinità-Olmedo (E) e, alle 18, Meana Sardo-Aritzo 1977 (B).

Variazioni domenica. In Eccellenza, Ilva-Guspini si gioca alle 15, Sant’Elena-Idolo a Elmas. In Prima, Macomer-San Marco Cabras nel campo “Sertinu” di Macomer.

