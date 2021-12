Da oggi a domenica si torna in campo nei campionati di serie D e Promozione regionale di basket.

Serie D. In settimana il doppio recupero in programma ha decretato la prima sconfitta stagionale dell’Astro, sconfitto a domicilio dal San Salvatore Selargius per 63-80. Nonostante tutto il quintetto allenato da Gianluca Susini tiene la vetta, con 2 punti di vantaggio sui selargini. Nel secondo recupero, invece, colpo esterno del San Sperate, sul parquet dell’Azzurra Oristano, per 66-78. Domani si torna in campo. Il match clou sarà tra Genneruxi e San Salvatore, dirette inseguitrici dell’Astro, impegnato a sua volta sul campo dell’Azzurra. Impegno casalingo per l’Oristano Basket, reduce da 5 vittorie di fila, e in trasferta per il Sennori, ad Assemini. Il quadro. Basket Assemini-Sennori, domenica, ore 18.30; Elmas-San Sperate, domani, ore 18; Genneruxi-San Salvatore, domani, ore 18; Oristano Basket-Carbonia, domani, ore 18; Azzurra Oristano-Astro, domani, ore 18. Riposa Nautilus Coral Alghero.

Promozione. Partono oggi le partite del weekend, con Siliqua-Spirito Sportivo, ma la grande attesa è per la partita di domenica a Sant’Antioco, dove si scontreranno i padroni di casa della Sulcis Spes e il Sinis, entrambe imbattute. Al Nord, invece, impegno in trasferta per la capolista Aurea Sassari, sull’ostico parquet del Macomer 2.0. Il programma completo. Girone Sud: Sulcis Spes-Sinis, domenica, ore 19; Serramanna-Basket Quartu A, domenica, ore 19; Condor-Sinnai, domani, ore 19; Siliqua-Spirito Sportivo, oggi, ore 20.30; Poetto-Basket Quartu B, domenica, ore 19.30; Jolly Dolianova-Carloforte, domenica, ore 18. Girone Nord: Olimpia Olbia-Nuoro (rinv.); Gabetti Masters Sassari-Santa Croce Olbia, domani, ore 18; Ichnos Nuoro-Dinamo 2000, domani, ore 19; Demones Ozieri-Arzachena, domani, ore 18; Macomer 2.0-Aurea Sassari, domani, ore 19; 80&Co. Basket-CMB Porto Torres, domenica, ore 18.30.

