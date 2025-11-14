La Serie C Unica maschile è pronta a vivere l’8° turno di regular season. Con il Sant’Orsola Sassari fermo per il turno di riposo, la capolista Calasetta ha l’occasione di prendersi la vetta solitaria. Per i tabarchini di coach Simone Frisolone, però, l’impegno non è dei più semplici: sabato alle 18.30 li attende la trasferta sul campo dei Demones Ozieri.

Prova ad accorciare sulla testa della classifica anche la Sirius Nuoro. I barbaricini, reduci dall’inatteso ko casalingo con la Torres, cercano riscatto sul parquet della Scuola Basket Carbonia: i Miners, a loro volta, vogliono lasciarsi alle spalle un mese complicato, segnato da quattro sconfitte di fila (sabato, ore 18.30).

Sempre sabato, alle 17.30, il PalaSimula ospiterà un derby interessante tra la sorprendente Torres e l’Aurea. Il programma del sabato si chiude alle 20 con la Ferrini, reduce dal turno di riposo, che al PalaSant’Elena riceve un’Olimpia Cagliari in crescita dopo un avvio complicato.

L’ultimo match della giornata è in programma domenica alle 18.30: a Quartu Sant’Elena l’Antonianum attende la Dinamo Academy per una sfida che promette equilibrio.

Classifica: Calasetta e Sant’Orsola 10; Nuoro e Dinamo 8; Olimpia, Antonianum, Torres e Ozieri 6; Aurea e Carbonia 4; Ferrini 2.

