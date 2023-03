Dopo la sconfitta per 86-57 sul campo della corazzata Virtus Roma, capolista della C Gold di basket, l’Esperia Cagliari tornerà nel fortino di Monte Mixi per ospitare l’Alfa Omega. Alle 17.30 di domani, i granata noni in classifica con 26 punti all’attivo, faranno gli onori di casa con la squadra laziale che occupa il quindicesimo posto a -10 dai cagliaritani.

C Silver. In campo anche la “piccola serie A sarda”. La prima delle quattro partite in programma nel weekend si giocherà stasera alle 20.30. L’anticipo della 3ª giornata di ritorno della fase a orologio vedrà la capolista Ferrini Delogu Legnami fare visita ai cagliaritani dell’Olimpia. Domani, alle 17, la Sef Torres affronterà la Manitech Elmas sul parquet di Ploaghe, alle 17.45, il Cus Sassari ospiterà i quartesi dell’Antonianum e alle 20.30 il Sant’Orsola sfiderà Il Veliero Calasetta.

© Riproduzione riservata