Ci si prepara per il rush finale della prima fase nei campionati regionali di B e C femminile di basket e di Serie D e Promozione maschile.

Serie B. La penultima giornata del girone di ritorno propone lo scontro diretto tra le prime due in classifica: la capolista Iannas Virtus Cagliari contro la Mercede Alghero. All’andata fu grande equilibrio, con le cagliaritane che la spuntarono nel finale (52-54). L’altra seconda in classifica, l’Antonianum Quartu giocherà in casa contro la giovane Dinamo 2000 Sassari. Tra le altre gare del girone grande interesse per l’incrocio tra Spirito Sportivo e Basket 90 Sassari, mentre Su Planu, quarta in classifica, se la vedrà contro il fanalino di coda Costruzioni Valentino Alghero. Chiude San Salvatore Selargius - Astro, entrambe alla ricerca di un riscatto. Il programma delle partite: Spirito Sportivo – Basket 90, domani ore 16; Iannas Virtus Cagliari – Mercede Alghero, domani ore 18; Antonianum Quartu – Dinamo 2000, domani, ore 18.30; Su Planu – Costruzioni Valentino Alghero, domenica ore 17; San Salvatore Selargius – Astro, domani ore 19.30.

Serie C. Tra sabato e domenica in campo anche il secondo torneo femminile regionale. Impegno casalingo per la prima della classe, la New Basket Ploaghe, che cercherà l’undicesima vittoria stagionale contro il Basket Quartu. Giocherà nella sua “tana” anche la Ferrini Quartu, immediata inseguitrice, che ospiterà Carloforte. Alla ricerca di punti importanti per la classifica anche Nulvi e Nuoro, che incroceranno i loro destini. Chiude il quadro Nuovo Basket Oristano - Basket Assemini. Il quadro completo: Nuovo Basket – Assemini, domani ore 18; New Basket Ploaghe – Basket Quartu, domenica ore 18.30; Ferrini – Carloforte, domenica ore 17; Nulvi – Nuoro, domani ore 17. Riposa Aragon Coral Alghero.

Serie D Maschile. La prima in classe San Salvatore Selargius è attesa da un difficile compito sul parquet di Elmas. All’andata il quintetto allenato da Marco Benucci condannò i selargini alla prima sconfitta. Alle spalle, altra sfida di interesse è Carbonia - Sennori. I “miners”, in caso di vittoria, si manterrebbero in scia proprio agli ospiti che, però, non vogliono frenare la rincorsa alla vetta. In cerca di riscatto l’Astro, che ospiterà Assemini. Promette spettacolo il match tra Coral e San Sperate. Infine, in palio punti pesanti tra Genneruxi e Oristano Basket. Le sfide: Assemini – Astro, domenica ore 18.30; Carbonia – Sennori, domani ore 18.30; Nautilus Coral Alghero – San Sperate, domani ore 20; Genneruxi – Oristano Basket, domani ore 18; Elmas – San Salvatore, domani ore 19.30. Riposa Azzurra.

Promozione. Al sud fari puntati sullo scontro diretto tra Poetto, seconda, e Sulcis Spes, prima. All’andata i sulcitani si imposero per 67-61. Alle spalle, sfida tra le inseguitrici Basket Quartu A e Condor Monserrato. Il Carloforte, invece, va a far visita al Basket Quartu B, per confermare i progressi delle ultime settimane. Il quadro: Basket Quartu B – Carloforte, domani ore 17; Basket Quartu A – Condor, domenica ore 20.30; Su Planu – Spirito Sportivo, mercoledì, ore 20.45; Poetto – Sulcis Spes, domenica ore 20; Madas Siliqua – Serramanna, oggi ore 20.30. Al nord si contano le ore, ormai, in vista della sfida tra le prime due, Aurea Sassari e Gabetti Masters. All’andata si impose l’Aurea (56-62). I sassaresi devono riscattarsi dopo la prima sconfitta stagionale; la Gabetti Masters, invece, si presenta in buona condizione. Il programma: Santa Croce Olbia – CMB Porto Torres, domani ore 19; Dinamo 2000 – Macomer 2.0, domani ore 18; Aurea – Gabetti Masters, domenica ore 19; Olimpia Olbia – Ichnos Nuoro, domenica ore 18.30; Arzachena – 80&Co., domani ore 19; Nuoro – Demones, domenica ore 18.

