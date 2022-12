Campionati sardi fermi per le feste tranne l'Eccellenza, col massimo torneo regionale che domani alle 15 completa le attività per il 2022. Si giocano otto partite su nove della seconda giornata del girone di ritorno (ventunesima complessiva), con Ferrini-Carbonia anticipata venerdì scorso e finita 3-1. Riposa il Li Punti, ultimo in classifica che tornerà in campo il 5 gennaio sul campo del Budoni ma domani alle 15.30 ospiterà in amichevole l'Alghero, capolista del Girone E di Prima Categoria.

I big match. Trasferte lunghe per le due di testa. Il Latte Dolce sarà di scena a Cagliari in via Crespellani col Sant'Elena, che all'andata rimontò da 2-0 a 2-2. I sassaresi sono reduci da cinque vittorie consecutive, segnando almeno due gol in ciascuna partita, e puntano a restare primi da soli. La formazione guidata da Nicola Agus ha vinto solo una volta negli ultimi due mesi (0-1 a Iglesias l'11 dicembre), cerca punti per allontanare la zona playout. Riprende a giocare il Monastir, fermo da venti giorni perché nel turno prima di Natale aveva quello di riposo. L'andata per i giocatori di Tonio Madau si è chiusa con un grande rilancio: cinque risultati utili consecutivi, due vittorie e tre pareggi. Ora test di spessore col Budoni secondo a -3, a settembre vittorioso 5-2 ma con due formazioni molto diverse da quelle che ci saranno domani. Anche per il mercato: nei galluresi di recente sono andati via l'argentino Mauricio Villa (COS) e i due fratelli Tissone.

Le altre. Terzo ora c'è il Taloro Gavoi, che si mette alla prova a Ghilarza contro un avversario dall'ottima difesa. L'Ossese prova a fermare il suo calo (dopo il 7-0 al Li Punti due sconfitte e un pareggio, scivolando al quarto posto) ricevendo la Nuorese, penultima e sempre alla ricerca di un rilancio ma unica mai vittoriosa in trasferta. In casa di una Tharros in caduta libera (non vince da due mesi e mezzo) il San Teodoro prova a staccare il Carbonia con cui è a pari punti al quinto posto, chiudono il derby Villacidrese-Arbus assieme a Calangianus-Bosa e Lanusei-Iglesias.

© Riproduzione riservata