Poche settimane al termine della stagione regolare ma ci sono ancora alcune partite da recuperare nei campionati regionali. Domani pomeriggio se ne giocano due, entrambe alle 16: Sant'Elena-Ilvamaddalena in Eccellenza, Seulo-Arborea nel Girone B di Promozione.

Eccellenza. Dopo il successo al 95' nello scontro diretto col Taloro Gavoi l'Ilva vuole sfruttare il recupero per riprendersi la testa della classifica in solitaria. Gli uomini guidati da Sandro Acciaro saranno di scena a Villa San Pietro, col Sant'Elena che ormai ha poche possibilità di raggiungere i playoff e ha di nuovo squalificato l'allenatore Cristian Dessì, come nella sconfitta per 0-2 con l'Ossese di sabato. Un successo dei maddalenini vorrebbe dire staccare proprio l'Ossese, andando a +3, e mettere quattro punti sulla coppia Ferrini-Taloro Gavoi (la prima a sua volta con una partita in meno) che si scontreranno fra di loro domenica.

Promozione. Il Seulo è già retrocesso e venerdì scorso ha subito una pesantissima sconfitta per 11-2 in casa della Macomerese. La partita di fatto conta solo per l'Arborea, anche se non può più lottare per la promozione ma solo avvicinare le tre di testa del Girone B. Rinviata a mercoledì 27 (ore 16) Valledoria-Calangianus del C.

