Il Latte Dolce ritrova il suo campo storico e il primo posto nel campionato di Eccellenza. La squadra sassarese ha travolto (3-0) la Ferrini compiendo il sorpasso in vetta ai danni del Budoni che ha riposato. Al 19’ la squadra di Giorico sblocca il risultato con Scognamillo su cross di Kaio Piassi. Nella ripresa, al 23’ il raddoppio: Scognamillo rende il favore a Kaio, il brasiliano supera marcatore e portiere e insacca. A 6’ dallo scadere cross di Celin, testa di Kaio Piassi, Manis respinge, sulla ribattuta insacca Saba.

Esordio con vittoria per il neo tecnico del Sant’Elena, Marco Piras. La squadra biancoverde ha battuto (2-3) il Monastir. Cade in casa l’Ossese, sconfitta (2-3) dalla Monteponi Iglesias. Vittoria (3-1) preziosa in chiave playoff per il Ghilarza contro la Tharros. Il Bosa vince (2-1) la sfida casalinga con l’Arbus. Pareggio (1-1) tra Calangianus e Carbonia. La Villacidrese, battuta (0-1) dal Lanusei, scivola in zona playout.

Nel girone A di Promozione, il Villasimius vince (0-6) con risultato tennistico sul campo dell’Andromeda. La squadra di Prastaro, ora a più dodici sul secondo posto, è davvero ad un passo dall’Eccellenza. Sconfitta interna (0-1) per il Cus Cagliari con la Verde Isola. Colpo salvezza del Cortoghiana sul campo del La Palma: finisce 0-3. L’Orrolese di Marcialis piega (5-2) l’Asseminese.

Nel girone B, allunga in testa il Barisardo grazie alla vittoria (2-1) con l’Abbasanta. Ben tre i pareggi: Fonni-Terralba 2-2, Idolo-Bittese 3-3 e Posada-Tortolì 1-1. Il Siniscola si è imposto (0-2) a Tonara.

Nel girone C, lo Stintino batte (1-0) la Macomerese e aggancia in seconda posizione l’Usinese. A Sassari il Lanteri batte (1-0) l’Ozierese. Vittoria esterna (1-2) del Bonorva sul campo del Luogosanto. Pari (1-1) tra Buddusò e Oschirese.

