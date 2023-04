Con un netto 7-0 il Caprera espugna il campo della Torres (fuori classifica). La leader Tharros ha riposato ma mantiene la vetta. Le neroverdi chiudono la gara già nel primo tempo con un tris in dodici minuti, tra il 20’ e il 32’, siglato da El Rhaiti, Camara e Troiano.

35 anni Caprera

Nella ripresa ancora la Camara (per due volte), e due rigori di Sau e Do Amaral, fissano il netto successo e il momentaneo primato. Una ciliegina sulla torta per i trentacinque anni, compiuti giusto una settimana fa, dal Caprera, la prima società di calcio femminile in Sardegna. Vittoria agevole anche per il Cagliari impegnato domenica scorsa contro il Maracalagonis. Le ragazze di Giuseppe Diana si sono imposte per 13-0, grazie alle quattro marcature della bomber Puliga, alla tripletta di Serra, alla doppietta di Casti, e alle reti di Perra, Mallus, Pinna e Porceddu. Le rossoblù stazionano a metà classifica con, mentre le maresi restano a quota zero. Il torneo si ferma per una settimana per lo svolgimento del Torneo delle Regioni in programma dal 21 al 27 aprile. Alla ripresa riposa il Caprera, mentre per la seconda giornata di ritorno la capolista Tharros riceve il Cagliari, e la Torres sarà di scena a Maracalagonis. Mercoledì intanto è cominciata la missione Torneo delle Regioni della Rappresentativa sarda di Giuseppe Panarello. Sono diciannove le convocate, in rappresentanza di sei società: Caprera, Cagliari, Maracalagonis, Tharros, Su Planu e Tortolì. Nella giornata inaugurale di ieri le ragazze sarde hanno esordito nel primo match del girone A contro la Liguria, rimediando una sconfitta per 2-0. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 16,30 la Rappresentativa sarda sfiderà la Campania.

Su Planu ancora ko

Nel girone A della serie C il Su Planu viene sconfitto in casa dalle Azalee Solbiatese per 2-0 e resta inchiodata (con un punto) all’ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno di domenica, valido per la venticinquesima giornata, le cagliaritane faranno visita al Pontedera, in lotta per evitare i playout.

