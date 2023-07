Continuano le conferme in casa Tharros, al via nel prossimo campionato di Eccellenza regionale. In vista della prossima stagione, infatti, il sodalizio oristanese ha comunicato la prosecuzione del rapporto con i giovani Marco Fresu, Alessio Piras e Samuele Peterle.

I tre vanno a completare la rosa a disposizione di mister Antonio Prastaro che, oltre ai big della scorsa stagione (su tutti capitan Fabio Boi e la coppia d'attacco Andrea Sanna - Simone Calaresu), avrà a disposizione anche 9 volti nuovi (i portieri Francesco Cabasino e Gabriele Mereu, i difensori Andrea Facelli, Umberto Pizzoleo, Andrea Mereu e Marco Carboni, i centrocampisti Santiago Arnaudo e i giocatori d’attacco Juan Martin La Valle e Jonathan Vapore).

Sempre tra le oristanesi, ma in Seconda Categoria, doppio colpo in casa Norbello, con l’arrivo degli attaccanti Oussama El Mouhtafid e Lorenzo Lattante. Nuovo rinforzo anche per la Sanverese che annuncia il portiere Marco Camedda.

