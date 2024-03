La Serie C di nuovo in campo mercoledì sera. Alle 18,30 si giocano Spal-Torres e Olbia-Juve Next Gen. Due gare importanti.

Per i sassaresi per continuare la straordinaria corsa al secondo posto della classifica. Per l'Olbia che ha necessità di una vittoria in chiave salvezza dopo il buon pari di domenica a Fermo. Si spera soprattutto nel rilancio di Ragatzu, tornato in gol proprio domenica nella sfida salvezza con la Fermana.

Sempre mercoledì alle 14,30 si recupera anche la gara di Serie D Atletico Uri-San Marzano.

I sardi di Massimiliano Paba hanno conquistato quattro punti nelle ultime due gare giocate nella penisola, facendo un notevole passo in avanti verso la salvezza diretta. Mercoledì l'occasione per migliorare ancora la sua classifica.

