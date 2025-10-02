In attesa del cambio di proprietà, l’Olbia prepara il derby col Latte DolceCresce l’attesa per la sfida tra sarde in programma nella sesta giornata
Michele Fini salterà il derby per squalifica. Espulso durante la gara casalinga con la Flaminia Civitacastellana, vinta 1-0, domenica l’allenatore del Latte Dolce assisterà al match con l’Olbia dalla tribuna del Nespoli.
Per la stessa ragione, in occasione della sfida della 6ª giornata di Serie D i sassaresi dovranno rinunciare in campo a Sangaré. Tutti disponibili, invece, sul fronte opposto, dove Giancarlo Favarin è comunque alle prese con gli acciacchi di un paio di giocatori: le tre gare in una settimana si sono fatte sentire, e contro la Nocerina sono emersi tutti i limiti di una preparazione partita in ritardo e di una rosa incompleta.
La speranza è di recuperare Staffa, out per infortunio da quasi un mese. E che la sconfitta subita in rimonta a Nocera Inferiore, primo kappaò in campionato per i bianchi, possa essere superata con un risultato importante contro il Latte Dolce, terza forza del girone G con 10 punti e appena uno di distacco dalle battistrada Scafatese e Trastevere.
Intanto a Olbia non si arrestano le voci di un possibile prossimo cambio di proprietà. In corso ci sarebbero un paio di trattative, ma la chiave restano le pretese di Murat Yilmaz: per chiudere l’affare il massimo finanziatore di SwissPro, la società svizzera che detiene il 70 per cento dell’Olbia Calcio, vorrebbe almeno un milioncino di euro, mentre le offerte – e una in particolare – non supererebbero gli 800mila.
Da vedere quanto potrà andare avanti il tira e molla, con gli stipendi da pagare e la stagione sportiva che ha i suoi costi, e per proseguire ha bisogno di risorse certe e immediate.