Il weekend pongistico inizia domani, venerdì, e termina domenica. La penultima giornata della “regular season” ha un elevato grado di intensità perchè ogni punto diventa pesante qualunque siano gli obbiettivi finali.

A1 FEMMINILE. Domani alza il sipario il Quattro Mori, che ha Bolzano affronta l’Eppan, che vincendo le ultime quattro partite si è stabilizzato al terzo posto. Schiera la numero uno d’Italia Debora Vivarelli, l’ex Norbello Styhar e l’ungherese Pergel. La squadra cagliaritana cerca i punti per consolidare la quarta piazza. Il match Cortemaggiore-Norbello è stato rinviato al 3 aprile, sono le due formazioni che inseguono ed hanno ancora le loro carte da giocare.

A1 MASCHILE. Domenica a Napoli, tra Sant’Espedito e Norbello è una sorta di ultima spiaggia per entrambe, appaiate all’ultimo posto con Reggio Emilia, in un rompicapo che sarà deciso dagli scontri diretti, quando retrocederanno le ultime due. Il Sant’Espedito, battuto all’andata può contare sullo svedese Tran, il greco Rionitis e il ventenne Palmieri.

Sabato penultima apparizione della Marcozzi prima dei playoff. Contro il Castelgoffredo in trasferta si gioca per il terzo posto, anche se i lombardi in ritardo di tre punti e con la trasferta di Carrara nell’ultima giornata hanno poche possibilità di sorpasso. In ogni caso cambierebbe poco, le prime due sono lo stesso Carrara e Messina, anche se la Marcozzi sia in campionato che in Coppa Italia, ha creato alle due corazzate più di un momento di apprensione.

A2 MASCHILE. Sabato a Sassari derby tra TT Sassari e Marcozzi, e in questo caso si vola alto. Entrambe seconde (ma Sassari ha una partita in meno) e in piena zona playoff alle spalle dell’Ennio Cristofaro. Marco Poma, che sta trascinando i sassaresi a suon di vittorie, ritrova la sua ex squadra con la quale ha collezionato numerosi titoli giovanili.

