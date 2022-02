Sarà un weekend senza pause. Si disputeranno, infatti, tutte le partite in programma nei tornei di B e C femminile.

Serie B. Quinta giornata di ritorno, recupero delle gare non disputate nel periodo di pausa per l’emergenza Covid, nel massimo torneo regionale femminile. Impegno a Sassari per la capolista Iannas Virtus, contro la Dinamo 2000. Le immediate inseguitrici avranno un doppio impegno sulla carta favorevole: l’Antonianum andrà a far visita al fanalino di coda Costruzioni Valentino Alghero, mentre la Mercede ospiterà il San Salvatore Selargius. Si preannuncia equilibrato l’incontro tra Basket 90 e Su Planu, mentre chiude il quadro delle gare la contesa tra Spirito Sportivo e Astro. Il programma completo: Spirito Sportivo – Astro, oggi ore 17; Dinamo 2000 – Iannas Virtus, domani ore 18; Basket 90 – Su Planu, oggi ore 18.45; Costruzioni Valentino Alghero – Antonianum, oggi ore 19.30; Mercede Alghero – San Salvatore Selargius, domani ore 18.

Serie C. Sarà una “domenica bestiale”. Infatti, tutte le quattro gare dell’ottava giornata di ritorno si disputeranno domani. Match di cartello quello di Nuoro, con le padroni di casa, attualmente terze in classifica, che ospiteranno la capolista New Basket Ploaghe. Grande interesse anche per il derby quartese tra il Basket Quartu e la Ferrini. Impegno a Carloforte, invece, per il Nuovo Basket Oristano. Chiude il quadro la sfida del Nord Sardegna tra Aragon Coral Alghero e Nulvi. Le partite: Aragon Coral Alghero – Basket Nulvi, domani ore 19; Basket Quartu – Ferrini Quartu, domenica ore 17; Nuoro – New Basket Ploaghe, domani ore 16.30; Carloforte – Nuovo Basket Oristano, domani ore 19.

