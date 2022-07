Comincerà il 25 luglio la preparazione dell'Ilvamaddalena, che si appresta ad affrontare come matricola il campionato di Serie D. Per giocatori e staff tecnico l'appuntamento è alle ore 17 al campo Delfino, agli ordini del nuovo allenatore Aldo Gardini."La voglia di cominciare è tanta e nell'Arcipelago c'è molto entusiasmo - afferma il tecnico -. Per i primi 8 giorni non sono previste amichevoli contro altre formazioni. Solo qualche partitella in famiglia. Poi vedremo. L'importante - conclude - è partire con il piglio giusto". Nel frattempo il direttore sportivo Valerio Pisano è al lavoro per altri ingaggi, che dovrebbero essere ufficializzati a breve e che andranno ad aggiungersi ai nuovi Federico Mastromarino (centrocampista) e Andrea Galvanio (esterno alto). Sul fronte partenze da sottolineare quelle del bomber argentino Blas Tapparello e del centrosinistra Salvatore Gallo. Per entrambi una scelta di vita: il primo si è accasato in Toscana, il secondo in Sardegna: in Promozione con il Buddusò.

