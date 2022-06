Il Villasimius punterà sulla linea verde per la prossima stagione. Dopo l’ottimo secondo posto alle spalle della Monteponi, la società del Sarrabus intende ora creare delle basi solide per poi cercare di fare ritorno in Eccellenza. La società è anche in attesa di conoscere i format dei gironi prima di agire sul mercato. Per la panchina probabile il rinnovo di contratto di Antonio Prastaro che ha avuto anche delle richieste in Eccellenza. A Villasimius però ha trovato un ottimo ambiente per lavorare e quindi sembrerebbe destinato a restare. Possibile la conferma dell’ossatura della scorsa stagione. Si cercherà di trattenere Antonio Pili, Pierluigi Porcu, Alessandro Arrus e qualche altro over. La loro esperienza sarebbe fondamentale per la crescita dei più giovani.

