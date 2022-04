Secondo giorno di gare per il Campionato Europeo di windsurf Techno 293, organizzato dal Windsurfing Club Cagliari, ma al Poetto è il vento a farla da padrone impedendo di portare a termine le regate previste. Si è cominciato in anticipo, alle 11 di stamattina, ma non è bastato: prima mare mosso e 18 nodi di scirocco, poi improvvisamente un calo eccessivo del vento che ha permesso di concludere solo parte del programma. Nei Plus vincono nel maschile il greco Grigorios Stathopoul (seguono il cipriota Iakovos Christofidis e il leader della classifica Giorgio Falqui Cao), nel femminile Angelina Medde davanti ad Anita Soncini e Veronica Poledrini. «Come succede molto spesso alle regate si possono verificare condizioni particolari e, pur essendo locali, non veniamo avvantaggiati», ha commentato Medde.

Stop obbligato. Per quanto riguarda l'Under 17 maschile la prima regata è stata annullata a conclusione del secondo bordo, per un salto di vento, poi il calo improvviso dello scirocco ha impedito a Under 13 e 15 di iniziare. Per domani l'obiettivo è di effettuare almeno quattro regate, si comincia sempre alle 11. Il torneo è in programma fino a sabato.

