Ahmed Mejri è un nuovo giocatore del Tempio in Eccellenza. Portiere della Nazionale U21 della Tunisia ma con doppia cittadinanza, ha iniziato la sua carriera nell’Herdonia Calcio. Da giovanissimo è stato chiamato alla Virtus Lanciano, squadra militante allora in serie B, giocando fino all’under 15.Poi il passaggio al Foggia.

Con la maglia dell’Agnonese, nella stagione 2019/2020, ha successivamente giocato la sua prima stagione in serie D collezionando 26 presenze da titolare, 6 partite senza subire gol e due rigori parati in un’annata culminata con i playoff. Nel 2020, il salto in Serie C al Teramo il Teramo con10 presenze in un torneo poi fermato per il Covid.

Ceduto in prestito al Pineto, ha vinto i playoff di serie D, poi ancora Teramo e prestito al Fiuggi (con la conquista dei playoff serie D). Nella stagione 2022/23 è arrivato in Sardegna collezionando 23 presenze da titolare nell’Ilvamaddalena. A gennaio di quest'anno, è arrivato gennaio al Fasano in serie D. Ora di nuovo in Sardegna, a Tempio.

Classe 2001, alto1.93 centimentri, il portiere tunisino, ha una grande reattività, un talento della serie D, categoria con la quale ha già collezionato oltre 70 presenze.

Va avanti la politica dei giovani in casa Atletico Uri. Alla corte dell'allenatore Massimiliano Paba, arriva anche l'attaccante, centravanti, classe 2007, Giuseppe Tanda. Cresciuto come bomber degli allievi nazionali dell’Olbia, Tanda farà parte da questa stagione dei quadri della prima squadra dell'Atletico Uri in Serie D. Una società che da anni ha la sua forza soprattutto nei giovani costantemente inseriti nella rosa dei titolari. Per una società di un paese piccolo come Uri, è la soluzione più logica e sana per poter affrontare stabilmente campionati difficili come la Serie D.

© Riproduzione riservata