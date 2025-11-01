Nuovo importante arrivo nel Tortolì di mister Salvatore Mereu: la società ogliastrina ha raggiunto l'accordo col centrocampista Andrea Poli.

Classe 2004, nativo di Santa Teresa di Gallura, Poli ha disputato anche diversi campionati interregionali. Cresciuto nelle giovanili dell’Olbia, ha vestito le maglie dell’Arzachena in Serie D nella stagione 2022/23 e nei due campionati successivi tra le fila di Ghiviborgo, Nuova Sondrio e Ilvamaddalena, collezionando oltre cinquanta presenze.

Adesso la nuova esperienza in rossoblù.

Domani l'esordio con la nuova maglia nella trasferta a La Maddalena contro l'Ilva, sua ex squadra.

