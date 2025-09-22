Tra gli impegni delle oristanesi nella seconda giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio spicca la vittoria del Terralba F. Bellu, nel girone A.

La compagine allenata da Daniele Porcu si è imposta per 1-0 nel derby contro l’Arborea e rimane a punteggio pieno, in vetta assieme ad altre 3 squadre (Cannonau Jerzu, Castiadas e Guspini). Il gol partita è arrivato nel secondo tempo, grazie ad un colpo di testa firmato da Corda. Per l’Arborea, invece, è arrivata la seconda sconfitta, che mantiene l’undici guidato da Nicola Battolu a 0 punti in graduatoria. Partita impreziosita dalla bella cornice di pubblico presente al “Remigio Corda”.

Colpo esterno del Samugheo, vittorioso per 2-3 sul campo dell’Atletico Cagliari. Punteggio maturato nella ripresa, grazie alla doppietta di Sardu e alla rete siglata da Loreto. Pareggio casalingo in rimonta, invece, per la Tharros nell’anticipo del sabato contro il Tonara (2-2). Nei primi minuti del secondo tempo, una pregevole punizione di Haro Zanetini e la conclusione sottomisura di Vacca pareggiano le reti ospiti siglate di Noli e Ruggeri a metà primo tempo. Chiude, infine, la sconfitta esterna della Freccia Parte Montis Mogoro contro l’Ovodda. Dopo primi 45’ chiusi a reti inviolate, nella ripresa i padroni di casa sono andati a segno 4 volte.

Nel girone B, vittoria esterna del Bosa, sul campo del Tuttavista Galtellì, per 1-2. Sono Spano e Soddu a regalare i 3 punti alla squadra allenata da Tore Carboni. Nell’anticipo del sabato, invece, era arrivato il KO casalingo del Ghilarza, in un’emozionante 3-4 contro l’Usinese.

© Riproduzione riservata