Il Tennis Club Porto Torres conquista la salvezza nel campionato nazionale di Serie B1, dopo la vittoria su Lanciano.

Dopo la 5° giornata del girone, la squadra si trovava all’ultimo posto con un solo punto e con due giornate da giocare, difficoltà superate con il doppio successo con Sandrigo (4-2) e Lanciano (5-1), due vittorie che hanno consentito di scalare la classifica fino ad occupare il quarto posto utile per la riconferma del campionato di Serie B1 del prossimo anno.

Determinante l’apporto dei due vivai, Alexander Fragasso e Giovanni Bella, vittoriosi nei loro match di singolare dopo aver giocato incontri decisivi e grazie anche all’apporto del francese Jonathan Eysseric, uno dei protagonisti del campionato, vincitore contro il numero uno del Lanciano in due sets e del romano Alessandro Procopio che ha vinto un match lottato al terzo, consentendo di festeggiare la conquista della salvezza.

Buona la prestazione anche di Tommaso Pace un ottimo doppista in coppia con Eysseric e vincitore anche in singolare. In campo anche Andrea Rita, Matteo Lugari e Niccolò Pia che hanno fornito un importante supporto alla squadra.

