La costruzione della rosa del Tempio per il ritorno in Eccellenza prosegue con due conferme di spicco. La società del presidente Salvatore Sechi ha annunciato la permanenza di Paolo Arca e Felipe José Roccuzzo: il primo, classe '96, è un laterale sinistro presenza fissa nell'undici di Giuseppe Cantara che nella scorsa stagione ha vinto il Girone C di Promozione; il secondo, centrocampista argentino del '95, è ormai un fedelissimo del tecnico che lo ha sempre avuto ai suoi ordini dal 2021-2022, quando entrambi erano alla Nuorese in Eccellenza.

Arca e Roccuzzo si aggiungono al nuovo acquisto Marco Aiana, esterno d'attacco che ha vinto il massimo campionato regionale due stagioni fa con l'Ilvamaddalena (dove ha giocato anche nell'ultima Serie D). «Credo che il Tempio sarà una bella squadra, farà di tutto per salire in D. Ho parlato col presidente e l'allenatore, abbiamo trovato subito l'accordo: è una piazza importante del calcio sardo e sono contento di essere qui», le parole di Roccuzzo dopo la firma. «Speriamo di continuare quel percorso iniziato l'anno scorso e di ripeterci», aggiunge Arca.

© Riproduzione riservata