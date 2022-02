Domenica scorsa per il Tempio calcio, nel campionato di Promozione girone C, una sconfitta pesante. E soprattutto inaspettata. Uno 0-4 a Luogosanto che ha lasciato sorpresi anche gli addetti ai lavori.

Primato conservato. I Galletti conservano il primo posto in classifica (29 punti), ma ora lo devono condividere con Calangianus e Usinese, entrambe vittoriose. Il presidente del Tempio Salvatore Sechi è furioso. "Una sconfitta umiliante, in tutti i sensi - spiega -. Non siamo entrati in campo e gli avversari ci hanno surclassato in ogni reparto. Non me l'aspettavo, si può perdere, ma non in questo modo". Per la società non è escluso un rientro sul mercato."Ci stiamo guardando intorno - precisa il presidente -. Se ci saranno le condizioni rinforzeremo adeguatamente la squadra".

In attesa della reazione. Domenica al Manconi arriverà il San Teodoro, squadra ostica, reduce da una brillante vittoria casalinga contro il Lanteri ."Mi aspetto una grande reazione da parte della squadra, anche per rispetto dei tifosi che ci seguono con grande calore", conclude Salvatore Sechi.

L’allenatore guida la riscossa. Pronto al riscatto anche il tecnico Carlo Nativi, tempiese doc."Le scuse per una sconfitta del genere sono dei perdenti - conclude -. Credo in questo gruppo e ci siamo rimessi al lavoro con grande determinazione, cercando di capire dove abbiamo sbagliato. Ora la parola passa al campo. Domenica attendo da miei una prestazione di carattere. La dobbiamo a società e pubblico di casa".

© Riproduzione riservata