Il Tennis Club Porto Torres si è segnalato ancora una volta come uno dei circoli che propone nel panorama giovanile diversi atleti di livello che arrivano in fondo alle manifestazioni.

Nell’ottava tappa del circuito giovanile della Head denominato “Youth Challenge” dove hanno preso parte settanta partecipanti provenienti da diverse zone della Sardegna, nel caso specifico nelle sette categorie i ragazzi del Tc Porto Torres si sono aggiudicati tre titoli, hanno conquistato altrettante finali e due semifinali.

Paolo Giacopetti ha dominato la categoria under 12 maschile senza concedere alcun set battendo in finale Marco Lazzari del Poggio Sport Village di Capoterra (64 63), inoltre ha conquistato la finale fra gli under 14 dopo aver superato il 3.5 Davide Corrias del Ct Macomer (61 62), prima di arrendersi a Tommaso Trubbas del Tc Arzachena in due sets. Paolo balza in vetta alla classifica del circuito regionale della Head fra gli under 12.

L’imbattibile campione sardo under 10, Riccardo Sias, in finale ha superato nel derby turritano il compagno di circolo Riccardo Satta (62 64) portando a casa il quarto successo stagionale nel circuito “Youth Challenge”. Entrambi dominano la classifica regionale del circuito Head fra gli under 10. Fra gli under 12 femminile un secondo derby turritano ha caratterizzato una bella finale piuttosto combattuta, questa volta ha avuto la meglio Eleonora Pia su Karol Urru in volata.

