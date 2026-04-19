Finisce 5-1 tra Tc Cagliari e Tc Parabiago, nel match valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre, girone 3.

Match aperto dal 6-2, 6-0 di Nicola Porcu su Andrea Ceruti, imitato da Noah Perfetti contro Niccolò Mondini (6-4, 6-3). Poi Lorenzo Rocco ha regolato 6-0, 6-2 Alessandro Panaro e lo spagnolo Carlos Sanchez Jover ha battuto 6-3, 6-2 Riccardo Di Vita, indirizzando il match.

Un doppio per parte, con la vittoria 6-4, 6-4 di Sanchez Jover/Perfetti su Panaro e Mattia Rubicondo e la sconfitta 7-5, 6-3 subita da Rocco e Cristian Mostallino per mano di Ceruti e Giovanni Rizzuti.

© Riproduzione riservata