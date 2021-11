Il Tc Cagliari cala il poker e si conferma in vetta al girone 2 del campionato nazionale di serie A2 di tennis femminile a squadre. Il risultato in favore delle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sull'At Verona è 3-1: Dalila Spiteri ha battuto 6-4, 6-4 Andrea Agostina Farulla Di Palma, Nuria Brancaccio 7-6(6), 7-6(3) Aurora Zantedeschi, Barbara Dessolis 6-1, 6-0 Sofia Sambù. A risultato acquisito, Brancaccio e Dessolis hanno ceduto 2-6, 6-4, 12-10 il doppio contro Farulla Di Palma e Zantedeschi dopo aver sprecato match point sul 9-8.

Al coperto. “Abbiamo giocato al coperto, per fortuna abbiamo questa possibilità, perché ci permette di non posticipare e di giocare sulla terra, così le ragazze non cambiano superficie”, dichiara il capitano, che sottolinea le “partite tutte molto belle, soprattutto quelle di Dalila e di Nuria, che hanno avuto due avversarie molto forti, aggressive. Entrambe hanno dovuto utilizzare tutta la loro intelligenza e capacità di variazione per togliere ritmo. Dalila non stava benissimo, ma ha lottato, portando un punto contro un'avversaria molto forte. Anche Nuria non si trovava molto bene sul campo, ma pur senza i suoi migliori colpi, con lotta, concentrazione e intensità è riuscita a portare a casa la partita. Barbara secondo me ha fatto la sua migliore partita per il suo gioco. Aggressiva dal primo momento, chiara nelle scelte, spingendo tantissimo la palla, prendendo in mano la situazione, concentrata dall'inizio alla fine, non dando possibilità all'avversaria possibilità di recupero. Il loro doppio è molto forte. Le nostre sono state comunque fantastiche. Il supertiebreak si è risolto in pochi punti, ma giocando insieme migliorano. Hanno capacità di crescita e voglia di imparare. Sono contento di come hanno giocato”.

