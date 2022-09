"Un'avventura calcistica stimolante. Cercherò di portare avanti il lavoro di Mario Desole, che rimane uno dei miei principali collaboratori. Obbiettivo della Torres: valorizzare soprattutto i ragazzi locali e fare crescere il settore". Parole di Luca Raineri, nuovo responsabile del settore giovanile dei rossoblù, un ottimo passato da calciatore e negli ultimi due anni una buona esperienza alla guida dei giovani dell'Olbia, in Lega Pro. Le squadre dei ragazzi torresini sudano già da giorni, nei vari impianti del capoluogo: a Latte Dolce e Carbonazzi per esempio. Le squadre under 19, under 17 e under 15 parteciperanno ai rispettivi campionati nazionali di categoria. Nelle settimane scorse sono state effettuate alcune selezioni, in cui sono state scelte tante speranze del territorio. "Tutti i ragazzi sono entusiasti e hanno voglia di imparare - precisa Raineri -.Inoltre lo staff tecnico del settore giovanile è di prim'ordine, composto anche da nomi molto cari al popolo calcistico sassarese". L'Under 19 sarà infatti guidata da Francolino Fiori, sassarese doc del centro storico e grande ex centravanti rossoblù. Gli allievi nazionali (under 17) saranno guidati dallo stesso Mario Desole, Gli allievi accademy da un nome che non ha bisogno di presentazioni: Roberto Ennas. Mentre per i giovanissimi nazionali (under 15) ci sarà in panchina un'altra vecchia conoscenza del popolo calcistico sassarese: Omar Rivolta (collaborare Davide Madonini). I giovanissimi accademy saranno invece curati da Massimo Maninchedda. Preparatori dei portieri Mario Pompili e Alessandro Galluccio. Fungeranno da preparatori atletici Enrico Secchi e Massimo Sole. "Ho accettato la proposta della dirigenza della Torres con grande entusiasmo - dice l'ex beniamino dei tifosi rossoblù Roberto Ennas -. C'è tanto da lavorare, ma a me piacciono queste sfide". Carico anche Omar Rivolta."Ci mettiamo a disposizione della società con grande umiltà - spiega -. Siamo uno staff affiatato e cercheremo di insegnare calcio a decine di ragazzi, che hanno gran voglia di emergere. Possiamo fare bene, anche se con i giovani occorre tanta pazienza". A Sassari quindi, sponda Torres, anche nel settore giovanile si respira aria nuova e salutare. L'auspicio di società, tecnici e tifosi è che qualcuno di questi ragazzi faccia parte al più presto della prima squadra.



© Riproduzione riservata