In Francia, sventola la bandiera dei Quattro Mori. L'algherese Lorenzo Carboni si aggiudica il ‘Primavera International junior de Colomiers’, torneo internazionale giovanile Itf di categoria J5 disputato sulla terra battuta indoor dell'Us Colomiers Tennis.

Carboni (559 delle classifiche mondiali), accreditato della seconda testa di serie, ha esordito superando 6-1, 6-0 il transalpino Lucas Marionneau (1070 Itf), per poi mettere in fila lo spagnolo Felipe Virgili Berini (978) negli ottavi di finale (6-2, 6-3) e i francesi Louis Larue (958) nei quarti (con un doppio 6-1), Raphael Pichot (1241) in semifinale (6-3, 6-1) e Pierre Mouesca (1134) in finale 7-6(3), 6-7(3), 6-3.

In doppio, il 16enne algherese, allenato da oltre un anno dal Team di Riccardo Piatti, si è presentato con Daniele Rapagnetta, fermandosi nei quarti di finale. Da terza coppia del seeding, hanno battuto 6-2, 6-1 i francesi Bogdab Desy e Niels Villard, prima di essere fermati 6-7(4), 7-6(5), 10-4 dai transalpini Timothee Lustig e Gregory Vrel Nagel.

© Riproduzione riservata