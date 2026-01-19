C’è anche il sardo Alessandro Dore tra i convocati dal Ct della Nazionale italiana di basket Luca Banchi in vista del raduno azzurro programmato all'Acqua Acetosa dal 26 al 28 gennaio, appuntamento utile allo staff tecnico per allargare il bacino di osservazione ai giocatori di Serie B Nazionale.

Il play/guardia sassarese, classe 2006, scuola Dinamo Sassari, si ritaglia dunque un ruolo nel panorama azzurro grazie a una stagione da protagonista con la Bakery Piacenza. Nonostante il momento difficile della formazione emiliana (penultima nel Girone A con un bilancio di 3 vittorie e 18 sconfitte) Dore si sta confermando come punto di riferimento offensivo con 16,3 punti di media a partita, a cui aggiunge 2,9 rimbalzi e 2,8 assist.

