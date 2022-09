L'unico cavallo italiano entrato in una Top Ten dei Mondiali di salto ostacoli è un cavallo sardo. A Laneken, in Belgio, il grigio Beranu ha chiuso al settimo posto nella categoria dei cinque anni con in sella il cavaliere Gianluca Quindam.

Il figlio di Ksar-Sitte allevato a Villanova Monteleone da Caterina Puledda ha disputato una tre giorni eccellente inserendosi prima tra i 47 finalisti (su 242 cavalli in gara) e poi chiudendo il barrage con 9 doppi netti, senza toccare alcun ostacolo e chiudendo con meno di due secondi di ritardo rispetto ai binomi finiti sul podio.

Beranu è stato acquistato dal Circolo Ippico Regno Verde di Narni dello stesso cavaliere Quindam che lo monta da quest'anno.

Quello del cavallo sardo è non solo l'unico risultato da Top Ten di un cavallo italiano ai Mondiali ma anche un record per l'allevamento sardo.

