Il Sant’Elena (Eccellenza) non riesce ancora a trovare la continuità di risultati. La squadra di Nicola Agus naviga poco sopra dalla zona playout.

In quindici gare ha raccolto diciassette punti ed è a più 3 dalla zona a rischio. Non è riuscita ad ottenere due vittorie consecutive. La classifica è comunque corta considerato che i playoff sono distanti nove lunghezze.

"Sicuramente ci manca qualche punto", dice il presidente, Luca Meloni. "Purtroppo non siamo stati fortunati in diverse circostanze. Abbiamo anche cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione e questo è un fattore non di poco conto. Inoltre c’è sempre il problema del campo. Non abbiamo un sede fissa. Siamo sempre in trasferta. Il cammino è ancora lungo", aggiunge. "Mancano ancora tantissime partite. Il mercato? Vedremo come e se agire", chiude.

