È tra le formazioni più in forma del campionato regionale di serie D di basket, il San Salvatore Selargius. In vetta alla classifica, a punteggio pieno, con altre tre formazioni (Astro, Sennori e Genneruxi) ha mostrato nelle prime uscite qualità importanti, come grande solidità, praticità nel trovare sempre le soluzioni migliori nel corso della gara (nell’ultima uscita ben 5 giocatori in doppia cifra) e maturità nella gestione. Alla guida un coach giovanissimo, classe ‘88, ma un veterano in giallo nero: Roberto Frau.

L’avvio. Una prima parte positiva sotto tutti i punti di vista, anche alla luce del post pandemia. “Dopo il Covid – esordisce Frau – non sapevamo cosa aspettarci. Non avevamo grandi aspettative, riproponendo la stessa squadra di due anni fa. Abbiamo faticato tanto durante la prima partita (contro il Carbonia), poi siamo migliorati nel corso delle altre. Abbiamo il vantaggio di avere disputato due gare in meno rispetto alle altre squadre, avendo già affrontato il turno di riposo e con lo scontro diretto contro l’Astro in sospeso”.

La squadra. Nessun proclamo da parte del coach selargino, anche se la voglia è quella di far bene e rimanere nelle parti alte fino alla fine. “Abbiamo – prosegue Frau – una squadra che può arrivare a giocarsela. Dobbiamo dimostrare grande continuità per arrivare al massimo nel momento decisivo della stagione. L’obiettivo è giocarsela con le altre, vediamo cosa arriverà. Di certo ci siamo resi conto che possiamo stare in alto”. Altra grande soddisfazione, in casa giallo-nera, la composizione del roster: 9 elementi su 12, infatti, sono frutto del lavoro del settore giovanile giallo-nero. “Penso – afferma con orgoglio il 33enne coach – che questa sia la cosa più importante. Vuol dire che qualcosa a livello giovanile è stata fatta. È una grande soddisfazione”. Tra i pregi del gruppo a sua disposizione, Frau non ha dubbi: “La nostra forza è il gruppo. Sono ragazzi che vanno d’accordo, senza rivalità. C’è grande coesione”.

Le avversarie. Un torneo equilibrato, in cui ogni partita rappresenta un’insidia e nel quale sarà fondamentale la continuità. La lista delle favorite, secondo Frau, è lunga. “Ci sono squadre davvero forti – commenta – come l’Astro che ha dimostrato sul campo di valere la posizione che occupa. Penso anche il Genneruxi, una sorpresa per la giovane età del gruppo; poi anche Sennori che l’anno scorso ha ben figurato nel torneo di C e il Carbonia”.

