La Techfind Selargius viene battuta 67-54 a Umbertide nel recupero dell’ultima giornata del girone d’andata e vede sfumare la qualificazione alla Final8 di Coppa Italia dell’A2 femminile di basket.

Quello del PalaMorandi era uno scontro diretto e, in caso di vittoria, le giallonere avrebbero strappato il quarto posto alle umbre e conquistato pass, ma in caso di sconfitta, come poi è avvenuto, il San Salvatore sarebbe stato costretto a rinviare l’appuntamento con una storica partecipazione alle finali di Coppa Italia.

La gara. Coach Fioretto deve fare a meno di Zitkova e affida a Pinna la regia. Le umbre, al completo e con la panchina lunga, tentano lo strappo a metà primo quarto e lo chiudono avanti di sette lunghezze (20-13), un vantaggio che portano in doppia cifra all’inizio della seconda frazione con Moriconi (23-13 al 1’). La reazione delle giallonere non si fa attendere troppo e, col contributo di tutta la squadra, il gap viene prontamente ridotto. Si arriva all’intervallo sul 29-27 e subito dopo la Techfind pareggia i conti con Rosellini (29-29 al 1’) e riesce a passare in vantaggio con la bomba di El Habbab (35-36 al 5’). Sembra la svolta, le selargine scavano il solco e alla mezz’ora conducono 41-45, ma all’inizio dell’ultima frazione sono le umbre a pareggiare i conti e a rimettere la testa avanti con Cabrini e Baldi (51-49 al 4’). Gli equilibri si spezzano, il San Salvatore ha un vistoso calo fisico e, nonostante la tripla di Mura e il canestro di Cutrupi, l’Umbertide riesce ad approfittarne e prende il largo.

Reazioni. “Abbiamo giocato una partita di grande spessore tecnico e fisico, dando tutto che era possibile in queste condizioni, 7 rotazioni contro 10, e quindi sono orgoglioso della mia squadra”, ha sottolineato coach Roberto Fioretto. “Negli ultimi minuti qualche episodio avverso e un calo di energie ci hanno condizionato, ma il -13 finale non rispecchia la differenza minima vista in campo tra le due squadre”.

Il tabellino

Umbertide 67

Techfind Selargius 54

(20-13; 9-14; 12-18; 26-9)

Umbertide: Pompei 9, Giudice 5, Kotnis 12, Cabrini 4, Baldi 18, Olajide 3, Bartolini ne, Stroscio 9, Moriconi 7, Paolocci, Gambelunghe ne, Cassetta ne. Allenatore Michele Staccini.

Techfind San Salvatore Selargius: Rosellini 9, El Habbab 11, Pinna, Cutrupi 12, Ceccarelli 10, Mura 10, Pandori 2, Valenti ne, Demetrio Blecic ne, Zitkova ne. Allenatore Roberto Fioretto.

