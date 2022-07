Il mercato dell’Hermaea Olbia si anima col botto Astou Diagne. La centrale lombarda, classe 2001, scende di categoria per affrontare con la maglia biancoblù, per la prima volta, la Serie A2 femminile di volley.

“A Firenze ho cercato di assorbire l’esperienza dalle mie compagne, molte delle quali sono state protagoniste anche a livello internazionale”, premette la giocatrice di origine senegalese, reduce dall’esperienza in A1 con Il Bisonte Firenze. “Ho scelto l’Hermaea perché volevo una squadra in cui poter dimostrare tutto ciò che ho imparato: non vedo l’ora di mettermi alla prova e dimostrare che questa categoria me la merito. Sono molto carica, nella consapevolezza – conclude Diagne, cresciuta tra il Volley Codogno 2002 e il Volley 2.0 Crema – che sarà prima di tutto una sfida con me stessa”.

Si riempie così l’ottava casella del roster che affronterà la stagione 2022/23 agli ordini del confermato coach Dino Guadalupi. Una squadra rivoluzionata ma ambiziosa, che proverà a bissare il traguardo dei playoff raggiunto l’anno scorso.

