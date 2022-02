Un primato incontrastato nel campionato di B regionale femminile, con 15 vittorie (l’ultima ieri sera contro l’Astro per 50-83) in altrettante gare. È questo il percorso della Iannas Virtus Cagliari che dopo la retrocessione della scorsa stagione dalla A/2 è ripartita per tornare grande il prima possibile. Un progetto a medio termine che ha come guida tecnica Fabrizio Staico, 45 anni.

Il progetto. La compagine cagliaritana è ripartita dal massimo campionato regionale, con un doppio obiettivo: tornare nella categoria superiore e, soprattutto, investire sulle giovani del vivaio. “Vengo da molti tornei di A/2 e B d’Eccellenza – commenta Staico – e devo dire che il livello generale è un pochino precipitato, nel femminile ma anche nel maschile. La retrocessione ci ha permesso di investire sulle nostre giovani per avere poi in futuro un’anima, un nucleo di giocatrici “Virtus” di un certo livello”.

Coinvolgimento. Un investimento tangibile sul campo. “Le giovani – prosegue Staico – sono coinvolte attivamente a livello di minutaggio. Questo tipo di campionato ci ha permesso di esser più sereni perché sappiamo di aver le carte in regola, augurandoci in futuro di affrontare situazioni più importanti. Anche le ragazze più grandi si sono calate nel torneo e sono trascinatrici. Il bilancio è attualmente positivo non perché vinciamo le partite ma perché le nostre giovani migliorano in un contesto che non è quello del campionato giovanile”.

Il livello. Il cammino delle virtussine sembra essere incontrastabile da parte delle altre partecipanti, anche se Staico vede delle realtà che potrebbero fare bene. “L’Antonianum – commenta – può ambire a qualcosa di più. Da un punto di vista logistico e strutturale sono molto avanti. Poi c’è il Basket 90 che è proprio una scuola, la Mercede Alghero in veste internazionale, investe in parte su giovani locali e in parte dall’estero, la Dinamo 2000 che mi auguro abbia continuità e l’Astro che ha una grande storia. Speriamo sia il primo passo per rilanciare la pallacanestro e che al centro di tutto spero ci siano le ragazze”.

Il futuro. Il coach della Iannas Virtus sa che questa ottima prima fase conterà poco se non ci si farà trovare pronti per gli spareggi nazionali, vero e proprio banco di prova per cercare il salto di categoria. “Noi – continua – ci dobbiamo preparare per quelle partite. Il grande rischio è non essere abituati a tenere un certo ritmo nell’arco dei 40’, ma stiamo lavorando per evitare i cali”.

Un nuovo ciclo. Fabrizio Staico arriva in casa Virtus nel 2020/2021 come responsabile del settore giovanile. È, invece, alla prima stagione alla guida della prima squadra. In passato è stato nello staff tecnico del San Salvatore Selargius per 20 anni. Con la società giallonera, nel femminile, ha ottenuto due promozioni (dalla B regionale alla B d’Eccellenza e poi un’altra in A/2), oltre che a numerosi titoli regionali giovanili.

