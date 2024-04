Un docufilm realizzato in Senegal, scelto dall’associazione Asd Albatross, presieduta da Manolo Cattari psicologo dello sport, per il progetto Sardinia Dakar che ha individuato il paese africano come luogo per promuovere il nuoto come sport inclusivo.

Il documentario verrà proiettato a Porto Torres il 24 aprile presso il Tratro Andrea Parodi.

L’associazione Albatross ha scelto il Senegal come luogo dove interfacciarsi con la locale Federazione Nuoto e organizzare, con uno staff specializzato, corsi di educazione, da svolgersi nei villaggi più decentrati dell’entroterra africano con l’obiettivo di attrarre giovani affinché non siano più disarmati davanti agli imprevisti che la vita può riservare, prefigurando lo scenario sportivo come un volano per l’inclusione e la cooperazione internazionale. Pertanto il progetto Sardinia Dakar sarà il punto di partenza per uno scambio transculturale dove la diversità sarà valorizzata con il tramite dell’attività motoria.

Negli ultimi anni anche a causa delle numerose guerre civili in atto sono state fatte delle riflessione su tematiche legate al problema della migrazione e alla disseminazione di prassi positive, legate alla promozione dello sport inclusivo e pensato come strumento di connessione e comunicazione tra culture diverse.

© Riproduzione riservata