Dopo tre anni dall'addio all'Olbia, Andrea Cocco torna in Sardegna per giocare con la maglia del Monastir. L'attaccante classe '86 è l'ultimo grande colpo di mercato dei biancoblù, in collaborazione con il Next Sport Club del patron Efisio Pisano, e potrà fare il debutto già domenica (ore 17) sul campo della Ferrini nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Per Cocco è la prima esperienza in Eccellenza, dopo una carriera che lo ha visto esordire con il Cagliari in Serie A il 21 dicembre 2005, sul campo del Parma, e segnare tre gol in rossoblù (uno in campionato e due in Coppa Italia). Nei suoi ricchi e prolifici passaggi, con gli ultimi tre anni sempre in doppia cifra e due titoli di capocannoniere in Lega Pro Seconda Divisione (Alghero 2009-2010) e Serie B (2014-2015), la nuova punta del Monastir ha ottenuto numerose promozioni: dalla B alla A col Verona nel 2013 e col Pescara nel 2016, dalla D alla C col Trapani nella scorsa stagione.

Il passaggio. Cocco completa un super attacco del Monastir per il ritorno in Eccellenza: il tecnico Marcello Angheleddu può contare anche sui volti nuovi Sergio Nurchi (preso dalla COS) e un altro nome di spicco riportato in Sardegna come Stefano Sarritzu, assieme ai confermati Riccardo Arangino e Alessio D'Agostino. «Mi è stato proposto un progetto serio, con ambizione. In più avevo grande voglia di riavvicinarmi a casa: il Monastir mi ha dato questa possibilità», la soddisfazione di Cocco. «Ho trovato uno staff competente, con tante persone di spessore come il presidente Marco Carboni e il patron Efisio Pisano, che mi fanno credere molto in questa avventura. Abbiamo un livello alto come rosa, sicuramente faremo la nostra parte in questo campionato che a detta di tutti sarà molto complicato».

© Riproduzione riservata