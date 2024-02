L'Atletico Uri da anni non finisce di sorprendere. Puntualmente riesce ad uscire dalla crisi risalendo la classifoica di quel tanto che è necessario per la salvezza. Anche ieri la sorpresa l'ha fatta ad Anzio vincendo per 2-1, agguantando in classifica i laziali al sest'ultimo posto, ma con una partita che si deve ancora recuperare. Quella che la squadra di Massimiliano Paba ghiocherà mercoledì prossimo in casa con la San Marzano. E sulla carta potrebbe anche agguantare il Latte Dolce a 29 punti.

Merito dei giocatori, della società ma soprattutto di mister Paba, allenatore di grandissimo valore che vanta grossi campionati anche col Latte Dolce. «Il campionato è ancora lungo -dice Paba – ma ad Anzio abbiamo giocato una grande partita, cogliendo tre punti d'oro. Siamo rimasti fermi due settimane per gli impegni con la rappresentativa della Serie D al Torneo di Viareggio del nostro giovanissimo Tirelli. Ci siamo allenati senza perdere la concentrazione e ad Anzio, abbiamo fatto il botto. Ma guai a illuderci. Domenica siamo nuovamente in trasferta sul campo della Romana, terza in classifica. Un avversario difficile, come tutti». Questo il programma per la prossima giornata delle sare: Cos-Ardea, Cynthia-Latte Dolce, Budoni-Flaminia. L'impegno più importante è quello del Budoni a corto di punti: la squadra di Petrone con 19 punti viaggia a fianco della Gladiator. Bisogna salvarsi cercando la continuità dei risultati.

