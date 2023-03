Il Latte Dolce si avvicina nuovamente al Budoni. La lotta per il primo posto resta apertissima. Nel turno infrasettimanale la capolista ha rischiato di perdere contro il Carbonia.

Il Budoni è invece riuscito a strappare un punto in extremis grazie al solito Giuseppe Meloni che, nella gara precedente, con una doppietta aveva ribaltato il risultato con l’Arbus, con gol vittoria sempre nel recupero. I punti di distacco sono nuovamente due.

La formazione di Mauro Giorico ha subito dimezzato il gap riscattando il pareggio di Gavoi. Domenica prossima le due formazioni giocheranno in trasferta, entrambe nel Sulcis. Il Budoni a Iglesias, il Latte Dolce ad Arbus.

I playoff per le pretendenti sono sempre più a rischio. Il San Teodoro, terza forza, bloccato dalla Nuorese, ha undici dal Latte Dolce. In coda si fanno sotto Monastir e Li Punti, vittoriose rispettivamente con Villacidrese e Ferrini Cagliari. Momento delicatissimo per Lanusei e Sant’Elena che continuano a non far punti. Per Arbus e Nuorese si fa veramente dura.

